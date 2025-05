Novo papa comprou passagens para visitar o Brasil

O então cardeal Robert Francis Prevost, 69, eleito nesta quinta-feira (8) papa Leão 14, seria o pregador do retiro da Assembleia-Geral da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), que ocorreria entre 30 de abril e 9 de maio.

O evento anual, que acontece em Aparecida (SP), foi suspenso após a morte do papa Francisco, em 21 de abril.

De acordo com dom Ricardo Hoepers, secretário-geral da CNBB, o convite foi feito a Prevost em fevereiro e as passagens ao Brasil já estavam, inclusive, compradas.

“Gostaria só de destacar que o então cardeal Prevost já estava com as passagens compradas, porque estaria aqui na semana passada na nossa Assembleia-Geral, para pregar o retiro a todos os bispos do Brasil. E quando nós o convidamos, ele imediatamente aceitou”, disse.

“Em fevereiro, a presidência da [CNBB], ao visitar o então cardeal Prevost, porque ele era o prefeito do Dicastério para os Bispos, nós fizemos este convite [para ser o pregador] —ele aceitou muito grato. A partir disso, já estava programando, inclusive [ele] já tinha provavelmente as meditações feitas. Vamos ver se a gente consegue resgatar com ele as meditações para o nosso retiro”.

Ainda de acordo com o secretário-geral da CNBB, Leão 14 tem um “carinho” e um “amor muito grande pelo Brasil”.

Prevost esteve no Brasil em duas ocasiões, quando ainda era padre-geral dos Agostinianos, em 2012 e 2013. As cidades visitadas foram Guarulhos (SP) e Belo Horizonte (MG).

