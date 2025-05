Novo ministro de Lula quer melhorar indicadores sociais

O pernambucano, com vinculações efetivas e afetivas com a Paraíba (sua esposa é paraibana), Frederico de Siqueira Filho, tomou posse como novo ministro das Comunicações do Governo Lula.

A sua indicação foi apadrinhada pelo senador Efraim Filho.

Em seu discurso de posse, ´Fred´ (como é mais chamado) disse que “temos pela frente a implantação da TV 3.0. É uma transformação tecnológica na TV e no setor, um grande salto tecnológico democrático que vai transformar a televisão aberta brasileira, reforçando o seu papel como serviço gratuito, aberto e de qualidade”.

“Internet é hoje uma condição de infraestrutura básica de desenvolvimento do país para acesso à educação, à saúde, o trabalho e para o pleno exercício da cidadania. Por isso, o Ministério das Comunicações precisa estar sempre em sintonia com as políticas públicas que priorizam os mais vulneráveis. Entendemos que investimentos em tecnologia melhoram a gestão pública, os indicadores sociais e a qualidade de vida das pessoas”, discursou o novo ministro.

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

