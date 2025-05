Na missa que marcou nesta quarta-feira os ritos iniciais do Conclave para escolha do novo Papa, coube ao cardeal decano (mais antigo), o italiano Giovanni Battista Re, 92 anos, proferir a homilia.

Ele sublinhou que “entre as tarefas de cada Sucessor de Pedro está a de promover a comunhão: comunhão de todos os cristãos com Cristo, dos bispos com o Papa, e entre os próprios bispos”.

“O mundo de hoje espera muito da Igreja para a salvaguarda daqueles valores fundamentais – humanos e espirituais – sem os quais a convivência humana nem será melhor nem beneficiará as gerações futuras”, acrescentou o cardeal Re.

*Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

