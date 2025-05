Saiba os fatos que ecoam pelo Brasil nesta quarta-feira

Conclave que define sucessor de Francisco começa no Vaticano, Copom anuncia Selic, China e EUA têm data para negociação e outras notícias para começar esta quarta-feira (7).

CONCLAVE

Conclave para escolher o próximo papa começa hoje. Isolamento inicia na manhã; processo não termina até que algum candidato alcance maioria de dois terços.

ESTADOS UNIDOS

Canadá não está à venda, diz premiê canadense ao lado de Trump sobre ideia de anexar país. Presidente americano reiterou plano de incorporar o vizinho aos Estados Unidos e disse: ‘nunca diga nunca’.

CHINA

China e EUA iniciam negociação de tarifas nesta sexta, na Suíça. Vice-primeiro-ministro chinês vai se encontrar com secretário do Tesouro e representante comercial americanos.

JUROS

Copom deve elevar Selic ao maior nível de juros registrado em quase 20 anos. Economistas projetam alta da taxa básica em 0,5 ponto percentual, alcançando 14,75% ao ano; nos EUA, Fed deve manter taxa inalterada.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Bolsonaristas querem usar ato em Brasília para manter pressão sobre Congresso por anistia.;Ex-presidente Jair Bolsonaro é orientado por médicos a não participar presencialmente do evento na tarde desta quarta-feira.

CONGRESSO NACIONAL

Câmara aprova projeto para ampliar número de deputados de 513 para 531 ao custo de R$ 65 mi ao ano. Proposta cria 18 cadeiras e agora irá ao Senado; relator diz que impacto será absorvido pelo orçamento da Casa.

GOVERNO LULA

Consignado para aposentados entra na mira de investigação sobre INSS. Em 2024, relatório CGU já tinha apontado irregularidades e orientou o INSS a mudar as regras.

COTIDIANO

Passageiro morre preso entre metrô e porta de plataforma da estação Campo Limpo. Acidente aconteceu por volta das 8h, na linha 5-lilás, e causou lentidão na circulação; ViaMobilidade promete sensor até fevereiro.

MINAS GERAIS

Grupo Legendários invade área protegida no interior de MG, e moradores relatam transtornos. Órgão de gestão do parque da Serra do Ouro Branco diz que alertou organizadores sobre irregularidades; OUTRO LADO: procurados, eles não responderam à reportagem.

COTIDIANO

Após queixas, obra de churrascaria dentro do parque da Água Branca é suspensa. Montagem de restaurante e da CasaCor gera críticas por risco de descaracterização do espaço, que é tombado; OUTRO LADO: Reserva Parques e responsáveis negam irregularidades.

