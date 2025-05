Começa o Conclave que vai escolher o próximo Papa

Presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re (foto), a Missa Pro Eligendo Romano Pontifice, na manhã desta quarta-feira, preparou espiritualmente o Colégio Cardinalício para a eleição do novo sucessor de Pedro, com um apelo à orientação do Espírito Santo.

Em sua homilia, o decano destacou a importância da oração, do amor cristão e da comunhão eclesial. Concluiu com um apelo à unidade e à escolha sábia para conduzir a Igreja em tempos desafiadores.

A Missa Pro Eligendo Romano Pontifice (“Pela eleição do Pontífice de Roma”) na Basílica de São Pedro, marcou o início do processo de eleição do novo Papa.

O rito solene reuniu milhares de fiéis, que já vivem a expectativa pela escolha do Sucessor de Pedro.

*Com informações da Ascom