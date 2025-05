Veja onde assistir à missa do conclave nesta quarta-feira

O conclave para eleger o sucessor do papa Francisco, morto em abril aos 88 anos, começa nesta quarta-feira (7) na Capela Sistina, onde os 133 cardeais eleitores -ou seja, com menos de 80 anos- se reunirão.

Antes do início do encontro, uma missa será celebrada na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Eles ficarão isolados até que um deles receba, no mínimo, dois terços dos votos dos colegas e se torne o novo líder da Igreja Católica.

No primeiro dia do processo, os cardeais só realizam uma votação, sendo pouco provável que haja consenso tão cedo.

No segundo dia, já acontecem quatro rodadas de votos, e é esperado que os nomes favoritos se afunilem.

Veja abaixo como assistir à cerimônia que antecede a reunião.

QUANDO SERÁ A MISSA?

A missa que antecede o conclave, oficialmente chamada de Pro Eligendo Romano Pontifice, começa às 5h (10h na Itália) e será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício e também responsável pela cerimônia do funeral de Francisco. Aos 91 anos, ele não pode mais votar para escolher o próximo pontífice.

Em seguida, ocorre a procissão dos cardeais eleitores, a partir da Capela Paulina, no Palácio Apostólico Romano, até a Capela Sistina, onde devem prestar, um a um, o juramento para a eleição do pontífice. O conclave, então, estará oficialmente iniciado, e os cardeais permanecerão isolados até que cheguem ao resultado final.

NO BRASIL

TV Globo, Band, RedeTV, TV Aparecida e SBT não vão transmitir a cerimônia. A Record não informou se fará a cobertura.

VEÍCULOS INTERNACIONAIS

Quem quiser ver o evento por veículos internacionais pode assistir às emissoras americanas CBS News ou USA Today, ambas por seus canais no YouTube. O canal católico EWTN também fará a cobertura pela mesma plataforma.

*folhapress