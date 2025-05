Novo Papa: entenda o que representa a fumaça que sai da chaminé

A estufa é usada para queimar os votos dos cardeais aos candidatos ao papado após a contagem. O voto é dado por escrito em uma cédula oficial do Vaticano.

O material é incinerado em seguida. A saída de fumaça preta pela chaminé indica que nenhum candidato obteve os votos necessários, sendo iniciado um novo escrutínio.

Já a fumaça branca na chaminé anuncia um novo papa. “É precisamente para essa chaminé que, nos próximos dias, os olhares do mundo estarão voltados, à espera do tão aguardado sinal: a fumaça branca, que confirma a eleição do sucessor do Papa Francisco”, segundo o Vatican News.

O que significa quando dizem: ‘Habemus Papam’?

Esta expressão em latim significa “temos um papa”. São as palavras usadas pelo “protodiácono” do Colégio dos Cardeais para anunciar, da loggia da Basílica de São Pedro, que um novo papa foi eleito.

Ele então diz o nome de nascimento do novo papa e o nome que ele escolheu usar, também em latim. O atual protodiácono é o cardeal francês Dominique Mamberti.

