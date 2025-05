Manchetes dos principais jornais nacionais nesta segunda-feira

Folha de S.Paulo

Supersalário de juízes supera verba de política pública em locais pobres

O Estado de S. Paulo

Dossiê sobre papáveis expõe tentativas de influenciar cardeais em conclave

Valor Econômico (SP)

União recupera R$ 445,8 bi da dívida ativa em negociações com devedores

O Dia (RJ)

PLANO DE ATAQUE

“Ação salvou centenas de vidas”, diz Polícia

Correio Braziliense

Igreja tenta trilhar passos de Francisco

Estado de Minas

SAÚDE PÚBLICA EM MINAS

Colapso bate à porta do Júlia Kubitschek

Zero Hora (RS)

Preço do aluguel residencial sobe 17,99% em 12 meses em Porto Alegre

Diário de Pernambuco

Uniões partidárias mudam cenário político no Brasil

Jornal do Commercio (PE)

Fim da escala 6×1 será prioridade do governo no Congresso

A Tarde (BA)

Falta de planejamento afeta 37% dos aposentados