Filho de ministro da Justiça é advogado de entidade investigada pela PF

O jornal O Globo publicou que Enrique Lewandowski, filho do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, atua como advogado em duas entidades investigadas pela Polícia Federal no esquema de descontos irregulares nas pensões do INSS.

Enrique representa o Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (Cebap) e a Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (Ambec).

*informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/os-ungidos-do-presidente-lula/