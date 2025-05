´Cristo Redentor´ presta homenagem ao Papa Francisco

O Santuário Cristo Redentor realizou na noite deste domingo, 4 de maio, uma grandiosa e emocionante homenagem ao Papa Francisco, encerrando oficialmente os Novendiali, o tradicional período litúrgico de nove dias de luto e oração após a morte de um Papa.

Entre 27 de abril e 4 de maio, foram realizadas na Basílica Vaticana, em Roma, celebrações especiais presididas por diferentes cardeais de todo o mundo em memória do Pontífice argentino.

Para marcar o fim deste período de luto, o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor projetou sobre o monumento carioca duas frases marcantes do Papa Francisco:

“Todos! Todos! Todos!”: Dita durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em Lisboa, em 2023, expressa a mensagem do Papa de acolhimento universal e inclusão, reforçando que todos têm lugar na Igreja.

“A paz é possível”: Frase proferida em seu último discurso Urbi et Orbi na Páscoa deste ano, simbolizando seu constante apelo pela paz mundial, especialmente em áreas devastadas por conflitos.

A homenagem destacou a profunda ligação do Papa Francisco com o Brasil, especialmente com o Rio de Janeiro, sede da Jornada Mundial da Juventude de 2013, um evento histórico que reuniu mais de três milhões de pessoas na Praia de Copacabana.

Este número superou grandes eventos culturais e shows internacionais realizados na mesma praia, como apresentações de Lady Gaga, Madonna e até os tradicionais réveillons cariocas, sendo considerado o maior público já reunido no local.

Além disso, o Santuário já havia demonstrado solidariedade ao Santo Padre em fevereiro deste ano, quando Francisco foi hospitalizado por complicações respiratórias.

Nessa ocasião, o Cristo Redentor exibiu uma projeção especial pedindo orações pela saúde do Pontífice, mobilizando fiéis e gerando repercussão mundial (“Força, Santo Padre”).

Com o término dos Novendiali, a atenção internacional se volta agora para o Vaticano, onde terá início, neste dia 7 de maio, o conclave para a eleição do novo Papa.

Reunidos na histórica Capela Sistina, 133 cardeais eleitores, incluindo sete brasileiros – dom Sérgio da Rocha (Salvador), dom Orani João Tempesta (Rio de Janeiro), dom Jaime Spengler (Porto Alegre), dom Odilo Pedro Scherer (São Paulo), dom Paulo Cezar Costa (Brasília), dom João Braz de Aviz (Roma) e dom Leonardo Ulrich Steiner (Manaus) – participarão do Conclave.

A homenagem promovida pela Arquidiocese do Rio de Janeiro e pelo Santuário Cristo Redentor reforça o monumento como um símbolo global não apenas turístico, mas como um espaço de união e expressão de valores universais defendidos pelo Papa Francisco durante seu pontificado.

*com informações ascom