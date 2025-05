Leitura dinâmica: fatos que repercutem pelo Brasil neste sábado

Lady Gaga leva multidão a Copacabana, Warren Buffett se aposenta e outras notícias do dia para começar este domingo (04).

LADY GAGA

Lady Gaga faz show repleto de homenagens aos fãs e mea culpa por Rock in Rio. Cantora reúne 2,1 milhões em Copacabana para apresentação histórica, depois de mais de dez anos de espera.

WARREN BUFFETT

Warren Buffett, investidor mais famoso do mundo, anuncia aposentadoria de império após 60 anos. O ‘Oráculo de Omaha’ fará sucessão no conglomerado Berkshire Hathaway, que tem participação em empresas que vão da Coca-Cola à Apple.

MINISTÉRIO

Márcia Lopes recebe convite de Lula para assumir ministério e se reunirá com petista na 2ª. Ex-ministra do Desenvolvimento Social já era cotada para assumir a pasta das Mulheres no lugar de Cida Gonçalves.

AMERICANAS

Fora da lista de denunciados à Justiça, Sicupira foi citado por delator da Americanas. Em 1ª denúncia, MPF concluiu que diretoria fraudou varejista sem a participação de membros do conselho; defesa de empresário diz que as investigações apontam que esquema foi comandado por ex-diretores.

ECONOMIA

Consumo de máquinas e bens industriais cresce, mas empresas brasileiras se beneficiam pouco. Com capacidade de produção interna limitada, importados inundam o mercado doméstico.

ÁLCOOL

Metade dos brasileiros que bebem diz ter consumido menos álcool no último ano, mostra Datafolha. Entre os abstêmios, preocupação com a saúde foi o motivo mais citado.

ENERGIA

Essencial para o sistema elétrico, Belo Monte encara desafio da mudança climática. Depois de contabilizar R$ 8 bi em mitigações socioambientais, usina vai precisar enfrentar risco de mais estiagens na amazônia.

GABÃO

Líder de golpe de Estado toma posse como presidente do Gabão após eleições. Brice Oligui Nguema conquistou mandato de sete anos no poder depois de obter mais de 90% dos votos no pleito.

SAÚDE

Fibras e suplementos são vendidos como ‘Mounjaro de pobre’ nas redes sociais. Especialistas dizem que produtos não substituem remédios e podem causar riscos à saúde se não houver indicação médica.

CACHORRO

Como a morte do labrador Pudim acende alerta para plantas tóxicas espalhadas por SP.

LADY GAGA 2

Fãs de Lady Gaga sobem em cima de árvores e sacos de areia para ter visão do palco.

ROBLOX

Roblox anuncia construção de data center em São Paulo de olho em crescimento e IA.

JAPÃO

Turista brasileira morre durante viagem ao Japão; suspeito é preso, diz TV.

*folhapress