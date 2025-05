Leitura rápida: confira os fatos que repercutem hoje pelo Brasil

Ex-presidente do INSS nega omisasão em descontos, Moraes manda PF dar acesso total a Bolsonaro a provas do processo de trama golpista e outras notícias para começar esta quinta-feira (1º).

INSS

Ex-presidente do INSS nega omissão em descontos e diz que seguiu decisão do TCU. Em primeira entrevista após operação da PF, Alessandro Stefanutto afirma que nenhum ato de sua gestão foi motivado por ‘estímulo ou agrado’: ‘Tenho convicção da minha inocência’.

POLÍCIA FEDERAL

Moraes manda PF dar a Bolsonaro ‘acesso integral’ a provas do processo da trama golpista. Na mesma decisão, ministro autoriza as 15 testemunhas indicadas pela defesa do ex-presidente, incluindo Tarcísio e parlamentares.

STF

Evento da OAB com ingressos a R$ 9.000 leva a Madri ministros do STF e do STJ e governo Lula. Órgãos afirmam que não haverá custo para União com passagem, hospedagem e diária de autoridades.

STF

Processo contra ex-apresentador da Jovem Pan por trama golpista emperra sem intimação pessoal. Paulo Figueiredo mora nos Estados Unidos há dez anos; Moraes não recorreu à cooperação internacional para citação de acusado.

GOVERNO TRUMP

EUA fazem acordo para exploração de minerais que prevê fundo de reconstrução da Ucrânia. Tratado é versão diluída do plano de Trump e pressiona Putin, que apostava em distanciamento entre Washington e Kiev.

GOVERNO LULA

Planalto informa agora que comitiva de Lula para funeral teve namorada de Barroso e tesoureira do PT. Além de não ter informado nomes na lista original, Planalto levou três dias para confirmar presença de integrantes não divulgados inicialmente.

PGR

PGR defende prisão domiciliar para Collor. Paulo Gonet afirma que a medida é ‘excepcional e proporcional à faixa etária’ e ao quadro de saúde do ex-presidente.

TRANSPORTE PÚBLICO

Sequestrador se entrega após fazer motorista de ônibus refém na zona leste de SP. Enquanto negociação ocorria, avenida em Itaquera ficou bloqueada; passageiros foram liberados.

VIOLÊNCIA

Cidade de São Paulo tem recorde de furtos e alta de homicídios no 1º trimestre. Vítimas de assassinato no estado chegaram ao menor patamar da série histórica para o período.

TIKTOK

Governo dá 48 horas para Youtube, Tiktok e Instagram removerem anúncios de cigarro eletrônico. Levantamento de colegiado ligado a Secretaria Nacional do Consumidor identificou 1.822 conteúdos ilegais; medida também vale para Mercado Livre e Enjoei.

*folhapress