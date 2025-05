Denúncia de nepotismo envolve Tribunal de Justiça Federal

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) instaurou processo administrativo para apurar as suspeitas de que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sediado no Recife (PE), favoreceu a filha do decano da corte na formação de lista tríplice para promoção de juízas pelo critério de merecimento.

O procedimento foi aberto, conforme o jornal Folha de São Paulo, a partir de ofício do juiz Roberto Wanderley Nogueira ao corregedor nacional de Justiça, Mauro Campbell.

“Todos já sabiam que as duas candidatas mais bem votadas estavam eleitas por antecipação”, sublinhou Nogueira.

*Informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

