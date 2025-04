Manchetes dos principais jornais nacionais nesta quarta-feira

Folha de S.Paulo

Acordo do 8/1 prevê pena menor a crime influenciado por multidão

O Estado de S. Paulo

Fachin reforça papel do Congresso na regulamentação de redes sociais

Valor Econômico (SP)

Situação fiscal e produtividade são desafios para o crescimento do país

O Globo (RJ)

PP e União se juntam no maior ‘partido’ do país com viés de oposição a Lula

O Dia (RJ)

Lady Gaga chega ao Rio para o show de sábado

Correio Braziliense

PF afirma que direção do INSS sabia da fraude em benefícios

Estado de Minas

Golpe no INSS tem indícios de ramificações em Minas

Zero Hora (RS)

Sob pressão, Lupi defende fim dos descontos de associações em aposentadorias

Diário de Pernambuco

Conta de energia em PE terá aumento de 2,85% em maio

Jornal do Commercio (PE)

Ministro de Lula não explica omissão e cita chances de novas fraudes no INSS

A Tarde (BA)

Doação de órgãos é barrada por 64,5% das famílias na Bahia

Diário do Nordeste (CE)

Emendas impositivas: Ceará obteve R$ 5,7 bi em 10 anos