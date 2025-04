Congresso e STF acertam lei para soltar presos do 8/1, Trump tem queda da aprovação na presidência dos EUA e outras notícias para começar esta terça-feira (29).

MÔNICA BERGAMO

Congresso e STF acertam lei para soltar presos do 8/1 e aumentar penas de líderes que tentarem golpe. David Alcolumbre deve apresentar proposta em maio, esvaziando pressão por anistia que pode beneficiar Bolsonaro e criar impasse com a Corte.

ESTADOS UNIDOS

Após cem dias, americanos desaprovam Trump em seu ponto mais forte: a economia. Com tarifas, republicano tem pior avaliação em quesito que foi chave na disputa com Kamala Harris.

GUERRA COMERCIAL

China mostra chegada de soja brasileira e diz que não precisa dos EUA. Órgão chinês de planejamento avalia que ‘não haverá muito impacto’ se país prescindir da produção agrícola americana.

PP

Federação União Brasil-PP nasce conflagrada e sob ameaça de não ter presidente. ‘União Progressista’ mira eleição presidencial, mas abriga disputas locais e entre Lira e Rueda pelo comando formal.

DIA DO TRABALHO

Centrais sindicais fazem marcha a Brasília e levam reivindicações do 1º de Maio ao presidente Lula. CUT, Força Sindical, UGT, CTB, CSB, NCST, Pública e Intersindical vão entregar documento que atualiza pedidos feitos ao então candidato em 2022.

INSS

Ex-presidente do INSS ignorou parecer e liberou descontos em massa a entidade investigada, diz PF. OUTRO LADO: defesa de Alessandro Stefanutto diz que ele é inocente e irá provar que não participou de atos ilícitos; Contag reafirma que trabalha por direitos de trabalhadores rurais.

AGU

AGU move ação contra Meta para coibir golpes com marcas do governo. Estudo do Netlab, da UFRJ, identificou 1.770 peças fraudulentas em janeiro que utilizavam símbolos de órgãos oficiais; empresa não comenta.

ESPANHA

Apagão traz caos à Espanha e paralisa a vida no centro de Madri. Cerca de 50% do fornecimento de energia foi recuperado e expectativa é que a situação seja normalizada até a manhã de terça, afirma governo.

STF

STF decide manter prisão de Collor por 6 votos a 4. Mendonça, Gilmar, Fux e Kassio votaram para admitir análise de recurso para rever dosimetria de pena ao ex-presidente.

CBF

Seleção brasileira terá uniforme reserva vermelho em 2026, diz site. Segundo Footy Headlines, a nova camisa será fabricada pela Jordan, marca controlada pela Nike.

AVIAÇÃO

Brasileira é contida ao tentar entrar na cabine de voo da American Airlines que saía de São Paulo. Avião tinha Nova York como destino e passageira da classe executiva reclamava da demora para decolar.

ESPORTE

Justiça de Santos nega pedido de Neymar para censurar podcast. Defesa do jogador pedia análise prévia de série investigativa com bastidores da carreira, publicada pelo UOL.

*Folhapress