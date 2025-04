Vaticano divulga nome de cardeal que comandará o Conclave

O Vaticano confirmou que o conclave para suceder Francisco, com data marcada para 7 de maio, será comandando pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado da Santa Sé e número 2 na hierarquia do Vaticano.

Na manhã do dia 7 (madrugada no Brasil), o decano do Colégio Cardinalício, Giovanni Battista Re, conduzirá a missa “pro eligendo Pontifice”, celebração que convidará seus pares a se dirigirem à Capela Sistina à tarde. Re deverá falar estas palavras: “Toda a Igreja, unida a nós na oração, invoca constantemente a graça do Espírito Santo, para que seja eleito por nós um digno Pastor de todo o rebanho de Cristo”.

Por ter mais de 80 anos, Re, 91, não tem direito a voto no conclave e, por isso, não pode entrar na Sistina. São 135 os cardeais eleitores, dos quais 108 foram nomeados por Francisco.

