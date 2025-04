Veículo invade festival, atropela multidão e mata ao menos nove pessoas

Um motorista atropelou um grupo de pessoas em um festival de rua filipino, em Vancouver, no Canadá. Ao menos nove pessoas morreram até o momento, informou a polícia do Canadá.

Uma multidão participava de uma celebração filipina em homenagem a uma liderança indígena no bairro de Sunset on Fraser. O incidente ocorreu por volta das 20h deste sábado (26) (0h no horário de Brasília), segundo a polícia do Canadá.

O número total de vítimas ainda não foi divulgado. O crime está sendo investigado pela Seção de Crimes Graves do Departamento de Polícia de Vancouver.

Testemunha relatou que viu um veículo preto trafegando de forma irregular na área do festival. O relato menciona que o carro passava pela área poucos minutos antes de as pessoas serem atingidas.

Um homem de 30 anos foi detido no local, segundo divulgou a polícia de Vancouver. A prisão foi anunciada pela instituição em uma publicação na rede social X. As circunstâncias do incidente ainda estão sendo investigadas. O suspeito está sob custódia da polícia.

Polícia descarta ato de terrorismo. “Neste momento, estamos confiantes de que este incidente não foi um ato de terrorismo”, informou a autoridade policial.

Centro de assistência às vítimas foi montado no local. Uma base de assistência 24 horas foi montada em um local próximo a onde ocorreu incidente. Agentes da Polícia de Vancouver e profissionais do Serviço de Atendimento às Vítimas foram mobilizados para ajudar familiares de vítimas.

Autoridades lamentam incidente

Prefeito de Vancouver, Ken Sim, lamentou o ocorrido e prestou solidariedade à comunidade filipina. “Estou chocado e profundamente triste com o terrível incidente no evento do dia de Lapu-Lapu de hoje”, escreveu o prefeito no X. “Nossos pensamentos estão com todos os afetados e com a comunidade filipina de Vancouver neste momento incrivelmente difícil”.

Primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney afirmou estar devastado com o incidente. “Estou devastado ao saber dos terríveis eventos no festival Lapu Lapu, em Vancouver, no início desta noite”, escreveu no X. “Apresento minhas mais profundas condolências aos entes queridos dos mortos e feridos, à comunidade filipino-canadense e a todos em Vancouver. Estamos todos de luto com vocês. Estamos monitorando a situação de perto e agradecemos aos nossos socorristas pela rápida ação.”

Dia de Lapu-Lapu marca a Batalha de Mactan. Neste dia, o líder indígena liderou a resistência de seu povo contra as forças espanholas comandadas pelo navegador português Fernão de Magalhães.

Lapu-Lapu é celebrado como o primeiro herói anticolonial das Filipinas. Segundo as tradições filipinas, ele é considerado um ícone da luta contra o imperialismo europeu. O dia 27 de abril foi reconhecido como feriado nas Filipinas em 2017, pelo então presidente Rodrigo Duterte, que assinou uma proclamação decretando a data como o Dia de Lapu-Lapu.

*uol/folhapress