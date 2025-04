Leitura dinâmica: fatos que repercutem pelo Brasil neste domingo

Trump e Zelenski se encontram em funeral do papa, Gilmar desiste de levar Collor a plenário do STF, INSS é líder em expulsões de servidores e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (27).

Papa Francisco

Após missa fúnebre com apelos de paz, Francisco é sepultado. Com Trump e Zelenski presentes, decano que conduz cerimônia faz discurso com recados e celebra legado de pontífice; corpo vai para Basílica de Santa Maria Maior.

Governo Trump

Trump e Zelenski têm encontro ‘muito produtivo’ em Roma, diz Casa Branca. Líderes se reuniram por 15 minutos na Basílica de São Pedro, antes do funeral do papa Francisco.

Fernando Collor

Gilmar desiste de levar caso Collor ao plenário físico do STF após maioria a favor de prisão. Ex-presidente foi preso na última sexta-feira (25), e julgamento virtual estava suspenso.

Governo Lula

À revelia do TCU, governo tenta emplacar mais um fundo privado para gastar fora do Orçamento. Presidente do TCU, Vital do Rêgo, recomenda que Câmara espere auditoria sobre os fundos privados antes de votar projeto.

Rio Grande do Sul

Sistema de proteção robusto contra enchentes no RS levará alguns anos, diz Eduardo Leite. Governador afirma agradecer a governo federal por apoio a estado após cheias históricas, mas menciona que seu papel não é ‘adular’ Lula.

Política

Bolsonaro expõe sondas e cicatrizes no hospital, e pesquisadores veem estética para unir apoiadores. Ex-presidente busca manter mobilização emocional ao seu redor, avaliam acadêmicos.

Eleições 2026

Caiado e Zema pregam união em 2026 e criticam MST e PT em evento com agro. Em cerimônia sem 1º escalão do governo Lula, cotados para Planalto pela direita dizem ter objetivo comum.

Eleições 2026

Márcio França compara Tarcísio a vilã de novela ao se lançar ao Governo de SP para 2026.

Vida Pública

INSS é líder em número absoluto de expulsões de servidores públicos. Órgão, com 25 mil funcionários, teve 168 pessoas demitidas nos últimos oito anos, período em que é possível levantar dados; instituto não comentou.

Guerra no Oriente Médio

Explosão em porto no Irã mata ao menos 14 e fere mais de 700; veja vídeo. Incidente acontece enquanto iranianos e americanos iniciam nova rodada de negociações nucleares em Omã.

Televisão

Globo fatura pelo menos R$ 47 milhões com show de Lady Gaga. Empresa vende todos os oito espaços publicitários disponíveis para a transmissão da apresentação da cantora, no próximo sábado (3), no Rio de Janeiro.

Celebridades

Gretchen mostra calvície e põe novo cabelo para o Power Couple. Rainha do bumbum fez procedimento capilar resistente para durar os três meses de reality.

Câncer

Fátima Bernardes lembra diagnóstico de câncer: ‘Tive a felicidade de descobrir cedo’. Jornalista se diz privilegiada por conseguir operar três dias após receber a notícia, em 2020.

