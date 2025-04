Domingo no Vaticano: “O Senhor vem até nós com a luz da ressurreição

Na homilia da missa em sufrágio do Papa Francisco, neste domingo, no Vaticano, o cardeal Pietro Parolin enfatizou que “a imagem inicial que o Evangelho nos oferece neste domingo pode representar bem o estado de espírito de todos nós, da Igreja e do mundo inteiro”.

“O Pastor que o Senhor deu ao seu povo, o Papa Francisco – sequenciou o cardeal – terminou a sua vida terrena e deixou-nos. No entanto, o Evangelho nos diz que é nestes momentos de escuridão que o Senhor vem até nós com a luz da ressurreição, para iluminar os nossos corações”.

* Com informações do Vatican