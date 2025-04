Veja os fatos que repercutem pelo Brasil neste sábado

Interpretação jurídica para prisão de Collor, funeral de papa Francisco, condenação de mulher que pichou estátua do STF e outras notícias para começar este sábado (26).

STF

Moraes encampa entendimento restritivo do STF em decisão de prisão de Collor. Especialistas dizem que ministro adotou interpretação mais rígida, mas divergem sobre razoabilidade no caso do ex-presidente.

MUNDO

Entenda como será o funeral do papa Francisco, morto aos 88 anos, neste sábado (26). Corpo será transportado em cortejo da Basílica de São Pedro até Santa Maria Maior, onde pontífice escolheu descanso eterno.

PAPA FRANCISCO

Lula dribla público e imprensa e faz visita relâmpago ao Vaticano. Presidente, que lidera comitiva de 18 autoridades a Roma, ficou cerca de meia hora apenas fora da embaixada brasileira.

GOVERNO LULA

Recusa de ministério fortalece Alcolumbre junto ao governo e expõe disputa por poder no União Brasil. Aliados de Lula defendem que Planalto priorize relação com presidente do Senado e falam em relação ‘movediça’ com partido.

JUSTIÇA

STF condena a 14 anos de prisão Débora, que virou símbolo para o bolsonarismo. Fux e Zanin divergem sobre pena; julgamento de cabeleireira que pichou estátua diante do STF no 8 de janeiro foi retomado nesta sexta (25).

JUSTIÇA

Conselho de Medicina do DF abrirá procedimento contra hospital por dar acesso a UTI de Bolsonaro (foto). Conselho Federal divulgou nota após ex-presidente ter sido intimado pelo STF dentro do quarto e recebido aliados.

ECONOMIA

Conta de luz volta a ter taxa extra com bandeira amarela para bancar térmicas em maio. Segundo Aneel, frustração com chuvas deve demandar o uso de energia mais cara.

ESTADOS UNIDOS

George Santos, ex-deputado dos EUA, é sentenciado a mais de sete anos de prisão. Político filho de brasileiros admitiu fraude, roubo de identidade, mentira ao Congresso e desvio de doações eleitorais.

ESTADOS UNIDOS

Subsidiária da JBS nos EUA foi a maior doadora para a posse de Trump. Cerimônia bateu recorde de doações, recebendo US$ 239 milhões; deste total, US$ 5 milhões foram da Pilgrim’s Pride.

TECNOLOGIA

WhatsApp lança ferramenta para impedir que conversas vazem do aplicativo. Usuários que usam versão mais recente da plataforma já receberam o recurso.

CELEBRIDADES

Mario Frias defende Cauã Reymond e critica Globo: ‘Ser homem virou crime’. Deputado afirma que ator é alvo de perseguição ideológica e denuncia uma ‘cruzada contra a masculinidade’ nos bastidores de ‘Vale Tudo’.

SAÚDE

Consumo de álcool pode levar ao envelhecimento cerebral mais cedo do que se presumia, diz pesquisa.

