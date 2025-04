Bolsonaro segue estável na UTI, mas sem poder se alimentar por via oral

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue com quadro estável, mas também sem poder se alimentar por via oral e ainda não apresentou movimentos intestinais, diz o boletim médico do hospital DF Star publicado na tarde deste sábado (26).

Bolsonaro está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), sem previsão de alta. Ele realiza fisioterapia e recebe remédios para evitar trombose, além de manter acompanhamento nutricional e suporte alimentar.

“Segue o tratamento para controle das alterações dos exames laboratoriais do fígado, que encontra-se em recuperação. Persistem os sinais de gastroparesia (retardo do esvaziamento do estômago) e ainda não apresentou movimentos intestinais espontâneos, o que impede momentaneamente a alimentação por via oral ou pela sonda gástrica”, diz o boletim.

Bolsonaro está internado desde 11 de abril. Ele foi submetido a cirurgia abdominal no último dia 13 a sexta intervenção cirúrgica desde a facada que levou sete anos atrás.

O boletim médico da última sexta-feira (25) já apontava para um quadro estável, após piora na quinta (24).

Seus aliados atribuem essa alteração, sem apresentar provas, à visita de uma oficial de Justiça ao quarto de UTI de Bolsonaro, na quarta-feira (24), para entregar ao ex-presidente a intimação sobre o início do processo penal em que ele é acusado de liderar uma tentativa de golpe de Estado.

A intimação foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, mas não foi citada nos boletins divulgados pela equipe médica do ex-presidente.

A ordem foi cumprida pela oficial de Justiça após Bolsonaro dar entrevista na segunda (21) por vídeo ao SBT Brasil, da cama de seu quarto de UTI, e, na terça-feira (22), ter participado de live em que conversou com seus filhos.

O ex-piloto Nelson Piquet também participou.

Também na terça, Bolsonaro recebeu o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. No dia seguinte, foi a vez do pastor Silas Malafaia.

“A divulgação de live realizada pelo ex-presidente na data de ontem (22/4) demonstrou a possibilidade de ser citado e intimado hoje (23/4)”, disse Moraes na decisão.

A intimação na UTI foi registrada por vídeo pela equipe do ex-presidente e nas redes sociais.

Na gravação, é possível ver ele questionando a oficial de justiça. “Ele [Moraes] acha que me prendendo ou me tirando da vida pública, acabou. Está tudo resolvido a questão do Brasil aqui. E não é assim”, disse Bolsonaro a ela.

O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal afirmou que investiga os procedimentos do hospital DF Star, de Brasília, por ter permitido a entrada dela na UTI.

* JOÃO GABRIEL (FOLHAPRESS)