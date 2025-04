Veja onde assistir ao funeral do papa Francisco neste sábado

O funeral do papa Francisco, morto na última segunda-feira (21) aos 88 anos, termina neste sábado (26), com o traslado do corpo do pontífice, atualmente na Basílica de São Pedro, à Basílica de Santa Maria Maior, onde ele escolheu ser enterrado.

Mortes de papas costumam ser alguns dos eventos mais midiáticos do mundo —segundo o Vaticano, cerca de 4.000 profissionais de mídia, entre jornalistas e operadores, registraram-se junto à sala de imprensa para trabalhar na cobertura do funeral de Francisco.

Veja abaixo como assistir à cerimônia neste sábado.

*

QUANDO SERÁ A MISSA?

A cerimônia começa às 5h no Brasil (10h na Itália) com a Missa das Exéquias, celebrada pelo cardeal italiano Giovanni Battista Re, em frente à Basílica de São Pedro. Após a celebração acabar, o que deve ocorrer perto das 7h, o corpo será levado em cortejo para a Basílica de Santa Maria Maior.

O sepultamento não terá a presença da imprensa, e a Basílica de Santa Maria Maior reabre às 16h do Brasil.

MÍDIA OFICIAL

O Vatican News, veículo oficial do Vaticano, vai passar a cerimônia em seu canal no YouTube, onde tem transmitido imagens do funeral ao vivo nos últimos dias. Assista aqui.

NO BRASIL

Diversas emissoras nacionais confirmaram a transmissão. Band e BandNews começam a cobertura às 4h com apresentação de Patricia Rocha e participação dos jornalistas João Vieira Neto, Marcio Campos e Rodrigo Alvarez. A CNN, por sua vez, começa às 3h.

Já a TV Globo e a GloboNews mostrarão a cerimônia simultaneamente a partir das 4h50, com Ana Paula Araújo como âncora, Gerson Camarotti e Marcelo Lins como comentaristas e o padre Anderson Antonio Pedroso, jesuíta da mesma ordem de Francisco, como convidado.

A TV Brasil colocará no ar trechos ao vivo durante a programação. A RedeTV não fará a transmissão.

VEÍCULOS INTERNACIONAIS

Quem quiser ver o evento por veículos internacionais pode assistir à emissora britânica Sky News ou à americana NBC News, ambas por seus canais no YouTube. O jornal americano The New York Times também vai transmitir a cerimônia como parte de sua cobertura.

Ao longo do sábado, cobertura permanente no ParaibaOnline