No Vaticano: quase 130 mil já passaram pelo velório do papa

A participação do público no velório do papa Francisco continuou até a madrugada desta sexta-feira (25), no horário italiano. Após cerca de três horas fechada, a Basílica de São Pedro foi reaberta logo de manhã. Desde terça (22) 128 mil pessoas já passaram pelo local para a despedida do papa.

Por volta das 3h30 de Brasília, manhã na Itália, a fila já era grande. Na rua que liga a estação de metrô Ottaviano à basílica, passando pela Porta Angélica, um percurso de cerca de 1km, a movimentação era intensa. A organização para entrar na fila começa já na altura da praça do Risorgimento.

A visitação se encerra nesta sexta, no fim do dia. Em seguida o caixão será fechado e preparado para o funeral, no sábado (26). A missa começa às 5h de Brasília.

*MICHELE OLIVEIRA/Folhapress