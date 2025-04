Na UNESCO: Presidente Vital do Rêgo reforça parcerias culturais e educacionais 

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Vital do Rêgo, reuniu-se nesta sexta-feira (25), em Paris, com a embaixadora Paula Alves de Souza, chefe da Delegação Permanente do Brasil junto à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

No encontro, trataram de iniciativas para fortalecer o espaço cultural do Instituto Serzedello Corrêa (ISC) como instrumento de promoção da identidade brasileira e de ampliação da formação de servidores, cidadãos e auditores de Instituições Superiores de Controle de outros países.

“Queremos transformar o espaço cultural do ISC em uma vitrine do Brasil para o mundo. Um centro de formação, de cultura e de fortalecimento da cidadania, capaz de conectar nossas raízes ao futuro”, afirmou o presidente Vital do Rêgo.

Também participaram da reunião o diplomata Felipe Sequeiros, representante do Ministério das Relações Exteriores junto ao TCU, e Pablo Pereira, conselheiro da Delegação do Brasil na UNESCO.

Além da promoção cultural, foram discutidos projetos estratégicos voltados à educação e capacitação. Entre eles, a realização de eventos em comemoração aos 135 anos do TCU — como uma grande exposição de arte brasileira em parceria com o Banco Central, festivais regionais e apresentações culturais diversas, culminando em uma cantata natalina.

O presidente também destacou a importância do fortalecimento da atuação internacional do TCU. O Tribunal lidera iniciativas como a INTOSAI; o Conselho de Auditores da ONU, ao lado da China e da França; e a coordenação do ClimateScanner — auditoria global inédita sobre mudanças climáticas, envolvendo 141 países, cujos resultados serão apresentados na COP30.

“A cultura e a educação caminham lado a lado com a boa governança. Fortalecer nossos laços com a UNESCO é apostar em uma sociedade mais consciente, mais capacitada e mais justa”, ressaltou o presidente.

Uma das possibilidades discutidas foi a elaboração de um projeto para transformar o Instituto Serzedello Corrêa em um Centro de Categoria 2 da UNESCO — Centro de Categoria 2 da UNESCO — selo conferido a entidades reconhecidas pela organização como centros de excelência em capacitação. Caso a proposta avance, o ISC poderá se tornar o primeiro Centro de Categoria 2 da América Latina.