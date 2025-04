Manchetes dos principais jornais nacionais nesta sexta-feira

Folha de S.Paulo

Moraes rejeita recursos e determina prisão do ex-presidente Collor

O Estado de S. Paulo

INSS baixou norma que o eximia nas fraudes; governo veta descontos

Valor Econômico (SP)

Empresas dos EUA começam a ser afetadas por tarifas de Trump

O Globo (RJ)

Com apoio do Centrão, Motta esfria tramitação de anistia ao 8/1

O Dia (RJ)

ALTO VALOR DO COBRE

Saiba como o furto de cabos entrou no radar do tráfico

Correio Braziliense

INSS promete devolver o dinheiro tirado de aposentadorias

Estado de Minas

Armas contra escalada de incêndios florestais

Zero Hora (RS)

Governo garante que vítimas de fraude no INSS serão ressarcidos

Diário de Pernambuco

Estado em crise hídrica: 18 reservatórios em colapso

Jornal do Commercio (PE)

Governo Lula promete restituir aposentados sem explicar como

A Tarde (BA)

Acidentes com caminhões e ônibus matam três vezes mais

Diário do Nordeste (CE)

75% das espécies de peixes do Cocó estão anêmicas