Leitura rápida: saiba os fatos que estão ecoando no Brasil nesta 5a feira

Presidente do INSS cai após ação da PF, Lula aceita indicação de Alcolumbre para ministério e outras notícias para começar esta quinta-feira (24).

ECONOMIA

Presidente do INSS deixa cargo após ordem de Lula em meio a operação de PF e CGU contra fraude. Investigação mira descontos não autorizados em aposentadorias e pensões.

PAPA FRANCISCO

Cardeal brasileiro fala em ‘crise das democracias’ e diz que novo papa deve colher ‘sinais dos tempos’. Presidente da CNBB, dom Jaime Spengler vai participar do conclave, a votação que definirá o sucessor de Francisco.

PAPA FRANCISCO

Cardeal condenado por fraude e listado como não eleitor pelo Vaticano diz que vai participar do conclave. Angelo Becciu recebeu pena de cinco anos de prisão, mas responde em liberdade; afastamento da Igreja ocorreu em 2020.

STJ

PF apura se vazamentos de operações saíram de gabinetes do STJ. Ministro Mauro Campbell diz que governador investigado não tomou conhecimento prévio do caso, e Noronha afirma que pedirá apuração interna.

CONGRESSO NACIONAL

Lula diz a deputados que é ‘candidatíssimo’ em 2026 e reconhece que governo depende do Congresso. Presidente participa de jantar com Motta e líderes, incluindo deputado que recusou ministério após ser anunciado.

POLÍTICA

STF intima Bolsonaro no hospital sobre trama golpista após ex-presidente fazer live internado. Supremo disse que esperava ‘data adequada’ para aviso sobre início do processo penal por tentativa de golpe,]

AVIAÇÃO

Senado aprova ‘Lei Joca’ com regras para transporte de cães e gatos em voos. Projeto obriga empresas aéreas a oferecerem serviço e prevê indenização para tutores.

SAÚDE

Saiba como funciona o donanemabe, medicamento aprovado pela Anvisa para tratamento de Alzheimer. Indicado para estágios iniciais da doença, medicamento já usado nos EUA ainda não teve preço definido no Brasil.

MINAS GERAIS

Dono de padaria diz que funcionário pode ter envenenado torta em BH que deixou três pessoas na UTI. OUTRO LADO: padeiro diz à polícia que sua família consumiu unidade do alimento produzido no local e não sentiu indisposição.

CELEBRIDADES

Produtora nega que show de Lady Gaga tenha sido cancelado após troca de cartaz no Rio. Bonus Track diz que substituição já era prevista e visa fortalecer a imagem do projeto Todo Mundo no Rio, de Eduardo Paes.

CELEBRIDADES

Elis Regina canta, lê poesia e o horóscopo em programa de rádio inédito de 1967. ‘O Canto da Elis’, que contou com a produção de Carlos Leite Guerra, nunca foi lançado por desentendimentos nos bastidores.

*folhapress