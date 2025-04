Basilica que receberá túmulo do papa registra fila extensas

Prestes a receber o caixão do papa Francisco, a basílica Santa Maria Maior registrava fila de cerca de 30 minutos para entrar nesta tarde. Antes, em dias normais, não havia necessidade de esperar para entrar na igreja.

Muitos grupos são de peregrinos, já que a basílica também possui uma porta santa, aberta somente no Jubileu da Igreja, a cada 25 anos.

Coberto por tapumes, o túmulo que receberá Francisco atraía curiosidade e fotos. Sua tumba está localizada na nave lateral da igreja, entre as capelas Paolina e Sforza, perto do altar de são Francisco.

Seu caixão chegará no sábado (26), após a missa do funeral. Um cartaz na entrada avisa que, por isso, a basílica será fechada ao público durante todo o dia, com reabertura normal no domingo (27).

*MICHELE OLIVEIRA/folhapress