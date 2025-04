Arquidiocese da Paraíba realiza Missa em memória do Papa Francisco

Na noite de segunda-feira, 21 de abril, a Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, no Centro de João Pessoa, ficou lotada por fiéis que se reuniram em oração pela alma do Papa Francisco. A Missa em sufrágio foi presidida por Dom Manoel Delson, Arcebispo Metropolitano da Paraíba, e contou com a presença de diversos padres, religiosos e leigos vindos de várias partes da arquidiocese.

Com clima de profundo respeito e oração, a celebração uniu o povo de Deus em um momento de fé e comunhão, agradecendo a Deus pela vida e missão do Santo Padre, que dedicou sua existência ao serviço da Igreja e dos mais pobres.

Durante a homilia, Dom Delson destacou o testemunho de humildade, misericórdia e amor ao próximo deixado pelo Papa Francisco. “Hoje, nos unimos à Igreja no mundo inteiro para pedir a Deus o descanso eterno deste homem que tanto amou e serviu a Cristo. Que o Senhor o acolha em sua infinita misericórdia”, afirmou o arcebispo.

Um quadro com a imagem do Papa Francisco foi colocado no presbitério da Catedral e permaneceu em destaque durante toda a celebração, recordando aos presentes a figura do pontífice que marcou profundamente a história da Igreja contemporânea.

Ao final da Missa, Dom Delson dirigiu uma oração especial diante do quadro, pedindo a Deus que acolha o Santo Padre na glória do céu. O gesto emocionou os fiéis, que permaneceram em silêncio respeitoso, muitos com lágrimas nos olhos.

A Arquidiocese da Paraíba se une, assim, a toda a Igreja no mundo, em oração e gratidão pela vida e missão do Papa Francisco, confiando que sua alma descanse em paz junto de Deus Pai.