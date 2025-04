No Vaticano: cardeais se reúnem para decidir sobre o conclave

Um grupo de 60 cardeais se reuniu na manhã desta terça-feira no Vaticano para decidir sobre o funeral do Papa Francisco e os próximos passos do conclave, processo de escolha do sucessor do Sumo Pontífice.

Durante o encontro da Primeira Congregação Geral foi feito o sorteio dos três cardeais que vão auxiliar o camerlengo Kevin Joseph Farrell nas decisões ordinárias. camerlengo é o cardeal que desempenha as funções de papa interinamente, nas ausências e no período entre a morte e a escolha do novo titular. E esse trabalho de auxílio vai caber ao secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin; e ao cardeal Fabbio Baggio, que subsecretário para o Desenvolvimento Humano Integral, e ao cardeal Stanisław Ryłko, arcipreste da Basílica de Santa Maria Maior, onde Francisco será sepultado.

Os auxiliares serão substituídos a cada três dias, num sistema de rodízio. O Conclave é um rito secular que marca a eleição de novos papas. Ele tem início após os rituais de velório e sepultamento. E a escolha do próximo Santo Padre é feita em votação à portas fechadas na Capela Sistina. Votam os cardeais que têm menos de 80 anos. Ao todo são 135, entre eles, sete brasileiros.

O jornalista e vaticanista Albino de Castro explica que o embate vai ser difícil principalmente pelas posições mais progressistas adotadas por Francisco nos últimos anos.

Nesta terça-feira, o cardeal Mauro Gambetti preside o Terço para o Papa Francisco na Praça de São Pedro. Nesta quarta, a Congregação se reúne novamente às cinco da tarde, no horário de Roma. Pela manhã, os cardeais participam da cerimônia de trasladação do corpo de Francisco para a Basílica de São Pedro.

Até a escolha do próximo Papa, todos os processos de beatificação foram suspensos.

*Com informações da Agência Brasil