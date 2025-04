Saiba quem são os cardeais mais cotados para papa, conforme as apostas

Pietro Parolin (foto), 70, secretário de Estado do Vaticano, lidera nas casas de apostas para ser o novo papa. Bets de todo o mundo colocam o italiano como o provável futuro líder católico. Ele teria um perfil mais progressista, próximo ao de Francisco, morto nesta segunda (21).

Na Polymarket, maior site de previsões no mundo, já foram investidos quase US$ 4 milhões no nome do novo papa. Lá, Parolin aparece com 30% de chances de ser eleito no conclave, o qual ele mesmo deve conduzir. Caso ele vença, quem apostar US$ 2,80 deve embolsar US$ 10.

O cardeal é descrito como forte candidato por sua experiência diplomática.

Depois, surge o nome do filipino Luis Antonio Tagle, 67, com 24% — outro favorável a reformas na Igreja Católica. O grão-chanceler da Pontifícia Universidade Urbaniana, em Roma, é descrito como carismático e comunicativo. Caso ele seja alçado ao papado, o apostador ganha US$ 10 por cada US$ 2,24 aplicados.

Já o terceiro lugar varia. Algumas casas de aposta, como a Bet365, colocam Peter Erdo, arcebispo de Esztergom-Budapeste, na Hungria. Diferente dos dois primeiros citados, o clérigo possui um perfil mais conservador.

Outro italiano, Matteo Zuppi, 69, arcebispo de Bolonha, também é cotado. Ele é descrito como progressista e muito próximo à Francisco, além de liderar esforços pela paz entre Rússia e Ucrânia.

Nenhum brasileiro aparece nas listas.

O nome pontifício também movimenta o mercado de apostas. Na BetUS, dos Estados Unidos, Francisco 2º é o favorito, com um prêmio de US$ 1,50 a cada dólar apostado. Na sequência, vem Bento 17, Leão 14 e Urbano 9º. Este, em caso de anúncio, pagando US$ 8 a cada dólar aplicado.