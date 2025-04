Giro de notícias: fatos que ecoam pelo Brasil nesta terça-feira

O caminho para a sucessão do papa, Harvard processa o governo Trump, cotado para ministério deve recusar convite de Lula e outras notícias para começar esta terça-feira (22).

PAPA FRANCISCO

Quem são cardeais apontados como favoritos para suceder papa Francisco; não há brasileiros na lista. Relação com 12 nomes mais cotados é dominada por europeus, além de ter asiáticos e africano.

PAPA FRANCISCO

Funeral do papa Francisco deve reunir 200 chefes de Estado. Roma espera receber mais de um milhão de fiéis nos próximos dias.

GOVERNO TRUMP

Harvard processa governo Trump para barrar corte bilionário no financiamento. Casa Branca anunciou o congelamento de mais de US$ 2 bilhões em verbas à instituição, uma das mais prestigiadas dos EUA.

DÓLAR

Wall Street e dólar fecham em forte queda com ataques de Trump ao presidente do Fed. Mercados no Brasil estão fechados nesta sessão por causa do feriado de Tiradentes.

STF

Julgamento de segundo núcleo de trama golpista expõe estratégia da PGR de unir investigações. Primeira Turma do STF decide recebimento de denúncia contra ex-diretor da PRF, general Mário Fernandes e outros quatro.

GOVERNO LULA

Pedro Lucas avisa aliados que deve recusar convite para ser ministro de Lula. Líder do União Brasil chegou a ser anunciado como novo titular pela ministra Gleisi Hoffmann.

BANCO CENTRAL

Galípolo não vai culpar Campos Neto por crise do Master. A interlocutores, presidente do BC vem defendendo a atuação regulatória da autarquia e pretende afastar o uso político do caso.

TÊNIS DE MESA

Calderano traz ‘um novo mundo’, reagem chineses em mídia social. Vitória do mesa-tenista brasileiro, ‘simples e rude’, é vista como resultado de trabalho duro e aptidão física.

GINÁSTICA ARTÍSTICA

Rebeca Andrade se torna a primeira mulher brasileira a ganhar o Laureus. Ginasta recebe o troféu de ‘retorno do ano’ na premiação que é considerada o Oscar do esporte.

VIOLÊNCIA

Suspeito de torturar gatos e expor crueldade se dizia militante pelos animais e ativista do clima. Investigadores afirmam que Bruce Vaz, 23, criou uma imagem pública para disfarçar atos violentos; OUTRO LADO: suspeito não tem defesa constituída.

CELEBRIDADES

Regina Duarte diz a Bial que não quer mais decorar textos. Entrevista marca volta da atriz à Globo após apoio a Bolsonaro, pouco citado na conversa.

