Definida a data do funeral do papa Francisco; saiba os detalhes

A missa do funeral do papa Francisco foi confirmada para sábado (26), às 10h (5h em Brasília), na praça de São Pedro. O caixão será levado na manhã desta quarta-feira (23) para a basílica, onde, depois de cerimônias internas, terá início a visitação dos fiéis.

O corpo de Francisco está sendo velado desde a noite de segunda-feira (21) na capela da Casa Santa Marta, onde o papa morava.

O transporte do corpo ocorrerá por volta das 9h (4h de Brasília), depois de uma oração comandada pelo cardeal camerlengo, Kevin Farrell. A procissão vai percorrer a praça Santa Marta, a praça dos Protomartiri Romani e, em seguida, chegará à praça de São Pedro pelo Arco dos Sinos, do lado direito da basílica. A entrada na basílica será pela porta central.

No altar da Confissão, o cardeal Farrell vai presidir outra cerimônia fechada, após a qual será iniciada a visitação.

Os integrantes do Colégio Cardinalício começaram a se reunir nesta terça (22) no Vaticano para a definição dos detalhes das cerimônias fúnebres. Chamado de congregação geral, o encontro reúne todos os cardeais, independentemente da idade.

Ao todo, podem participar 252 cardeais, embora muitos ainda não tenham chegado a Roma. Aos que têm mais de 80 anos e, portanto, não podem votar no conclave, a participação é facultativa.

Para a missa fúnebre, são aguardados pelas autoridades de Roma cerca de 200 chefes de Estado e de governo. Os presidentes Lula, Donald Trump (EUA), Javier Milei (Argentina) e Emmanuel Macron (França) já anunciaram suas presenças. A cerimônia será comandada pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício.

O papa Francisco, 88, morreu de AVC (acidente vascular cerebral) e insuficiência cardíaca, segundo boletim médico divulgado pelo Vaticano na tarde de segunda.

De acordo com o atestado de óbito assinado pelo médico do Vaticano Andrea Arcangeli, o papa entrou em coma e teve um colapso cardiorrespiratório irreversível às 7h35 no horário local (2h35 do horário de Brasília).

Francisco tinha histórico de insuficiência respiratória aguda, causada por pneumonia bilateral, múltiplas bronquiectasias (dilatação dos brônquios), hipertensão e diabetes tipo 2.

Foi a pneumonia que o levou a ser hospitalizado em 14 de fevereiro, a quarta e mais longa internação desde sua eleição em 2013.

*MICHELE OLIVEIRA/Folhapress