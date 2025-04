Com a morte do papa Francisco, anunciada pelo Vaticano nesta segunda-feira (21), a Igreja Católica iniciará os rituais que marcam o fim de um papado e iniciam o próximo. A maioria dessas regras é regida por um texto conhecido como Universi Dominici Gregis, aprovado pelo papa João Paulo 2º em 1996.

Veja abaixo o que esperar dos próximos dias.

21 DE ABRIL

Esta segunda é o primeiro dos nove dias de luto em que ocorrem diversos ritos pela morte do papa.

O camerlengo, um cargo nomeado pelo próprio pontífice e atualmente ocupado pelo irlandês americano Kevin Joseph Farrell, tem a tarefa de verificar o óbito do líder católico e lacrar o quarto e o escritório papais. Segundo a Santa Sé, esse ritual ocorreu às 20h desta segunda (15h em Brasília).

Enquanto um sucessor não é eleito, as funções do papa —que incluem chefiar o Estado do Vaticano— são confiadas aos 252 membros do Colégio de Cardeais, sob a autoridade do cardeal camerlengo. Ele é auxiliado por três assistentes, sorteados entre os cardeais eleitores (ou seja, aqueles com menos de 80 anos) e substituídos a cada três dias.

É esse grupo que estabelece o dia de início das reuniões preparatórias dos cardeais para a eleição do papa, que passam a ser diárias, mesmo durante o funeral.

23 ABRIL

Esse é o dia em que provavelmente o corpo de Francisco chegará à Basílica de São Pedro para que o público possa prestar suas homenagens. Essa decisão, assim como outros detalhes das cerimônias fúnebres, cabe também ao camerlengo. No entanto, nesta segunda, o diretor do escritório de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, adiantou que a próxima quarta (23) é a data provável.

“O traslado dos restos mortais do Santo Padre para a Basílica do Vaticano, para a veneração de todos os fiéis, poderá ocorrer na manhã de quarta-feira, 23 de abril de 2025, de acordo com os arranjos que serão determinados e comunicados amanhã, após a primeira Congregação dos Cardeais”, afirmou.

ENTRE 25 E 27 DE ABRIL

O sepultamento precisa ocorrer entre o quarto e o sexto dia após a morte, segundo o Universi Dominici Gregis.

Francisco, que evitou grande parte do luxo envolvendo seu cargo durante a vida, modificou e simplificou alguns ritos do funeral papal no ano passado.

A missa fúnebre ainda deve ser realizada na Praça de São Pedro, mas, ao contrário de muitos predecessores, Francisco pediu para ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. Ele também pediu para ser enterrado em um caixão simples, de madeira e revestido de zinco, em substituição aos três caixões, de cipreste, chumbo e carvalho, que eram colocados um dentro do outro.

ATÉ 11 DE MAIO

O dia 11 de maio é a data limite para o conclave, nome dado à assembleia de cardeais reunidos para eleger um novo papa, começar.

Após a morte de um papa, cardeais de todo o mundo vão a Roma. Tradicionalmente, um período de luto de 15 dias é observado antes que um conclave possa começar —antes de renunciar, porém, o Papa Bento modificou as regras para permitir que se começasse mais cedo, se os cardeais assim desejassem. No máximo 20 dias após a morte se alguns cardeais tivessem dificuldade em chegar a Roma.

O mundo fica sabendo que um papa foi eleito quando um funcionário queima as cédulas de votação com produtos químicos especiais para fazer sair fumaça branca da chaminé da Capela Sistina, onde os cardeais estão reunidos. Eles usam outros produtos químicos para fazer sair fumaça preta indicando uma votação inconclusiva.

*Folhapress