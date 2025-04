Supremo: história reconhecerá papa Francisco como uma das maiores lideranças

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, lamentou a morte do papa Francisco nesta segunda-feira, 21, aos 88 anos. Segundo Barroso, o pontífice foi uma “luz iluminando a humanidade” e a história o reconhecerá como uma das maiores lideranças.

“A espiritualidade verdadeira é a expressão do bem, do amor e da paz, com sabedoria, tolerância e compaixão. O Papa Francisco encarnou essas virtudes como poucas lideranças nos dias de hoje. Foi uma luz iluminando a humanidade. A história o reconhecerá como um dos maiores”, escreveu o presidente do STF na rede social X na manhã desta segunda-feira.

Francisco morreu neste dia 21 de abril em Roma, menos de um mês após deixar o hospital, onde ficou internado para tratar de uma pneumonia dupla. Um dia antes da morte, ele apareceu em público no Vaticano em uma missa de Páscoa, quando fez a última saudação aos fiéis.