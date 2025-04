Prefeito de João Pessoa manifesta pesar pela morte do Papa Francisco

O prefeito Cícero Lucena manifestou profundo pesar pela notícia da morte do Papa Francisco, ocorrida nesta segunda-feira (21). Também decretou luto oficial de três dias no Município de João Pessoa, com as homenagens ao ‘Papa do Povo’.

O pontífice tinha 88 anos e esteve interno por cerca de 40 dias para tratar uma forte pneumonia. Faleceu na residência oficial no Vaticano, horas após sua última aparição pública, para abraçar os fiéis no domingo de Páscoa.

Cícero Lucena destacou a dedicação com que Jorge Mario Bergoglio (nome de batismo do papa), o primeiro Pontífice latino-americano, sempre atuou no serviço a Deus e à Igreja. Afirmou também que o legado de paz, fé e amor ao próximo marca profundamente corações em todo o mundo.

Confira nota divulgada pelo prefeito:

“Com o coração apertado, recebi nesta segunda-feira, 21, a notícia do falecimento do Papa Francisco. Um homem santo que dedicou sua vida ao Senhor e à Sua Igreja, o primeiro Pontífice latino-americano deixa um legado de paz, fé e amor ao próximo, marcando profundamente corações em todo o mundo.

Homem de hábitos simples, Jorge Mario Bergoglio foi um farol de caridade e acolhimento, lembrando-nos que o mundo precisa, mais do que nunca, de uma Igreja que coloque os humildes no centro de sua missão.

Agora, o Bispo de Roma volta à casa do Pai, deixando-nos a inspiração de seu exemplo e a saudade de sua presença.”