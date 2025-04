Derrame cerebral, coma e parada cardiorrespiratória irreversível. Essas foram as causas da morte do Papa Francisco, ocorrida nesta manhã, às 7h35, em seu apartamento na Casa Santa Marta.

Quem atesta é o professor Andrea Arcangeli, diretor do Departamento de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano, na declaração de óbito publicada à noite pela Sala de Imprensa da Santa Sé.

O documento médico afirma que o Papa apresentava histórico de insuficiência respiratória aguda por pneumonia bilateral multimicrobiana, bronquiectasias múltiplas, hipertensão arterial e diabetes tipo II.

A constatação da morte foi realizada por meio de registro eletrocardiotanatográfico. “Declaro – escreve Arcangeli – que as causas da morte, segundo minha ciência e consciência, são as acima indicadas”.

