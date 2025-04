Bolsonaro e políticos lamentam morte do papa Francisco

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) lamentou nesta segunda-feira (21), assim como outras figuras da política brasileira, a morte do papa Francisco, argentino que foi o primeiro líder da Igreja Católica latino-americano.

Jorge Mario Bergoglio morreu aos 88 anos semanas após internação prolongada causada por um quadro de pneumonia. Veja abaixo a repercussão.

“Para o Brasil e o mundo, a figura do Papa sempre foi sinal de unidade, esperança e orientação moral. Sua partida nos convida à reflexão e à renovação da fé, lembrando-nos da força da espiritualidade como guia para tempos de incerteza.”

Jair Bolsonaro

Ex-presidente

“O Papa Francisco foi um grande defensor do acesso gratuito à saúde, durante toda a pandemia ergueu sua voz em favor da vacina contra o negacionismo, orou pelos doentes, pelos médicos e por todos os profissionais da saúde.”

Alexandre Padilha

Ministro da Saúde

“O Brasil e o mundo amanheceram tristes com a notícia da morte do Papa Francisco. Líder da Igreja Católica, Francisco nos deixa um legado de amor ao próximo, de determinação na luta pelo fim dos conflitos, de preocupação com o planeta.”

Arthur Lira

Deputado, ex-presidente da Câmara

“O Papa Francisco integra, com destaque eterno, a história da nossa Igreja Católica. Foi um exemplar Cristão latino-americano. Em um mundo em que o ódio virou indústria de bilionários, sua pregação de Estadista da Fraternidade é essencial.”

Flávio Dino

Ministro do STF

“Obrigado por tanto, Papa Francisco. Que Deus te receba em sua infinita misericórdia. O mundo, pelo qual o senhor lutou para deixar mais humano e justo, fica com seus ensinamentos sobre fé e amor aos que mais precisam.”

Camilo Santana

Ministro da Educação

“Hoje, todo o mundo chora a morte do Papa Francisco. Tive a alegria de conhecer este homem simples e de gestos grandiosos que liderou a Igreja Católica com humildade, resiliência e amor. Que seja eterna sua memória e contribuição para um mundo mais justo e fraterno.”

Rui Costa

Ministro da Casa Civil

“Papa Francisco foi um líder espiritual de grande coragem, que pregou o respeito, o perdão e a caridade. Sua luta e seu serviço aos mais necessitados em todos os cantos do planeta inspirou milhões de pessoas.”

Davi Alcolumbre

Presidente do Senado.

* FOLHAPRESS