Saiba os fatos que ecoam pelo Brasil neste domingo de Páscoa

Governo acomoda assessores sem formação em estatais, milhares saem à ruas contra Trump, emendas pagam ONU e psicólogos e outras notícias para começar este domingo (20).

GOVERNO LULA

Governo Lula acomoda assessores sem formação e petistas em estatais. Levantamento mostra casos de aparente influência política; ministérios dizem cumprir a lei.

MUNDO

Suprema Corte dos EUA impede Trump de deportar venezuelanos. Casa Branca diz que acredita na legalidade das suas ações; presidente havia invocado lei de 1798 para expulsar imigrantes do país.

COTIDIANO

Justiça de SP emite média de 187 mil penas de multa por ano, mas pagamentos não chegam a 4%. Maior parte de cobranças, segundo dados do TJSP de 2015 a 2023, fica abaixo de R$ 500.

POLÍTICA

Emendas parlamentares chegam ao exterior e pagam até ONU e psicólogos nos EUA. Governo usou R$ 19 milhões de verbas em outros países, sob Bolsonaro e Lula; Itamaraty e deputados citam auxílio a brasileiros.

POLÍTICA

Anistia mascarou violências na história antes de virar bandeira de Bolsonaro, dizem pesquisadores. Perdão já foi empregado 80 vezes e, para acadêmicos, expõe dificuldades de enfrentar crises e fixar limites a militares.

CIÊNCIA

Insubordinada Galileia da infância de Jesus era caldeirão multiétnico cheio de conflito, fome e pobreza. Livro de pesquisadora britânica Joan Taylor tenta sanar algo das lacunas do contexto da vida do jovem Nazareno.

MERCADO

Venda de ovo de Páscoa cai 12% neste ano e consumidor prefere ‘barra presenteável’. Público migra para itens mais baratos ou decide parcelar a compra do chocolate após disparada do cacau.

SAÚDE

Mães trans conseguem amamentar com lactação induzida, mas sofrem preconceito até de médicos. Tratamento com hormônios estimula produção do leite.

TECNOLOGIA

China faz primeira meia maratona de robôs com vitória de humanoide em 2 horas e 40 minutos. Tiangong Ultra disputou prova com duas dezenas de competidores, todos do país; seis completaram o percurso.

CULTURA

Nem Pabllo Vittar, nem Anitta abrem show de Lady Gaga no Rio, diz produtor. Diretor da empresa responsável por trazer a cantora ao país diz ainda não saber se ela cantará com brasileiros, como Madonna.

*folhapress