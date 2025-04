Bolsonaro tem pressão controlada, mas segue sem previsão de alta

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), 70, está com a pressão arterial controlada, após a alteração que os exames apontaram no sábado (19), segundo os médicos.

De acordo com o boletim deste domingo (20), estão mantidas as recomendações de fisioterapia e de não receber visitas. Ele segue em jejum oral, com alimentação intravenosa e internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) sem previsão de alta.

Bolsonaro foi internado no último dia 11 após passar mal no interior do Rio Grande do Norte. Como tem feito diariamente, neste domingo o ex-presidente publicou, em suas redes sociais, a atualização de seu estado de saúde, agradecendo as mensagens de apoio que vem recebendo.

“Hoje pela manhã retiraram o curativo na área dos pontos centrais para limpeza e averiguação da situação, além de dreno na lateral esquerda de meu abdômen”, escreveu. Na foto publicada, ele mostra a cicatriz da cirurgia e a entrada da sonda.

Ele está internado no hospital DF Star em Brasília, para onde foi transferido depois de passar mal em visita ao Rio Grande do Norte. Já na capital, ele passou por uma cirurgia de desobstrução intestinal que durou cerca de 12 horas.

* MARIANA BRASIL (FOLHAPRESS)