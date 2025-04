Saiba os fatos que repercutem pelo Brasil neste sábado

Atraso de cargas em portos, risco de vazamentos no STJ, Casa Branca estuda demitir presidente do Fed e outras notícias do dia para começar este sábado (19).

LOGÍSTICA

Atraso de cargas em portos pelo Brasil cresce e provoca custos bilionários ao setor. Problemas climáticos e gargalos de estrutura são principais entraves.

MUNDO

Trump estuda possibilidade de demitir presidente do Fed, diz assessor. Comentário de Kevin Hassett sucede pressão de Trump para que o BC dos EUA abaixe a taxa de juros.

GUERRA DA UCRÂNIA

EUA ameaçam abandonar negociação de paz na Ucrânia se não houver progresso. Trump diz que Washington ‘pode passar’ conflito de lista de prioridades caso Moscou e Kiev não cooperem; em Paris, Rubio faz ultimato para diálogo avançar.

COTIDIANO

Empresas de câmeras na rua avançam por SP em estratégia de conquista de territórios. Os chamados ‘clusters’ permitem que cada empresa tenha o controle situacional das ocorrências com câmeras próprias dentro dos bairros em que estão mais presentes.

POLÍTICA

Decisão de Moraes que gerou embate com Espanha é alvo de divergências. Parte dos especialistas vê afronta à legislação pelo ministro, e outra, consonância com princípio internacional.

STJ

PF cita ‘riscos concretos’ de vazamento no STJ ao pedir abertura de inquérito no STF. Corte não se manifesta após investigadores pedirem ‘atuação excepcional’ do Supremo.

AMBIENTE

MPF recomenda anulação de contrato do Pará para venda de R$ 1 bi em créditos de carbono. Procuradores e promotores apontam ‘alto grau de especulação’ e risco de assédio a comunidades tradicionais; gestão de Helder Barbalho diz que agiu dentro da legalidade.

ILUSTRADA

Escola Bolshoi celebra 25 anos de busca por potenciais bailarinos em todo o Brasil. Única filial do teatro russo, a escola em Joinville é conhecida pelo rigor técnico e por exportar artistas para o mundo todo.

SAÚDE

Em hotéis e clubes de luxo, máquina da Ucrânia entra na guerra contra a dengue. Sem inseticida, aparelho atrai pernilongos e Aedes aegypti para impedir reprodução dos mosquitos.

ESPORTE

Calderano avança à semifinal da Copa do Mundo e garante 1ª medalha do Brasil na competição. Mesa-tenista brasileiro superou japonês número 3 do ranking de virada; Bruna Takahashi também atingiu resultado inédito.

