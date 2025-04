Inmet divulga alerta de ‘chuva intensa’ em grande parte do Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de “perigo potencial” para chuvas intensas desde a manhã deste sábado, 19, até as 10h do domingo, 20. O aviso para este Sábado de Aleluia e a manhã da Páscoa abrange todas as regiões do País.

De acordo com o instituto, a previsão é de ventos de até 60 km/h e chuva de até 50 mm/dia, a depender da localidade.

O aviso abrange todos os municípios dos Estados de Santa Catarina e Paraná, na região sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, na sudeste, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, na centro-oeste, e Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre, no norte; além do Distrito Federal.

O alerta também inclui trechos do Tocantins e do Pará, no norte, da Bahia, do Maranhão, do Ceará e do Rio Grande do Norte, no nordeste, e do Rio Grande do Sul, no sul.

O aviso aponta baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica e ocorrência de quedas de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Há ainda um segundo aviso de maior grau de severidade, o laranja, de “perigo”, que abrange todo o Mato Grosso do Sul e algumas partes do Paraná, de Mato Grosso e de São Paulo (municípios do oeste paulista, como Presidente Prudente, Dracena e Presidente Venceslau). O alerta aponta risco de chuvas de até 100 mm/dia e ventos de até 100 km/h.

Esse alerta laranja foi emitido na sexta-feira, 18, e é válido ao menos até as 13h deste sábado. “Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”, destaca o Inmet.

*agestado