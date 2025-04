Veja os fatos que repercutem pelo Brasil nesta Sexta-feira Santa

Lula liga para integrantes da Esplanada de partidos aliados para tentar reverter apoio à anistia, Trump ameaça vetar alunos estrangeiros em Harvard e outras notícias para começar esta sexta-feira (18).

GOVERNO LULA

Planalto aciona ministros contra projeto da anistia, mas lideranças veem gesto inócuo. Lula e Gleisi ligam para integrantes da Esplanada de partidos aliados para tentar reverter apoio a tramitação acelerada.

ABIN

Diretor da Abin de Lula depõe à PF por cinco horas, sob pressão dentro do governo. Investigadores estão decididos a indiciar Luiz Fernando Corrêa por obstrução de justiça.

CONGRESSO NACIONAL

Glauber Braga encerra greve de fome após aceno de Hugo Motta. Presidente da Câmara suspende tramitação de processo de cassação por 60 dias para tentar saída negociada.

STF

Decisão de Moraes que gerou embate com Espanha é alvo de divergências. Parte dos especialistas vê afronta à legislação pelo ministro e outra, consonância com princípio internacional.

VIDA PÚBLICA

SP, RJ e MG demitiram 0,4% dos servidores estaduais em quatro anos. Dispensas ocorrem principalmente por abandono de emprego, infrações éticas e modo de contratação; especialistas criticam falta de avaliação de desempenho.

CENSO 2022

Um terço da população urbana no Brasil vive em ruas sem árvore, diz Censo. Mesmo na amazônia, Acre e Amazonas têm as menores proporções do Norte de moradores em áreas arborizadas.

ESTADOS UNIDOS

Luigi Mangione é indiciado por assassinato de executivo e pode ser condenado a pena de morte. Crime provocou debate sobre sistema de saúde do país; defesa afirma que governo não a ouviu.

GOVERNO TRUMP

Harvard não poderá matricular estrangeiros se não atender Trump, diz governo dos EUA. Universidade, atual foco da cruzada contra instituições de ensino, mantém posicionamento de rejeitar demandas.

ESTADOS UNIDOS

Atirador mata 2 pessoas e fere 4 em ataque em universidade na Flórida. Homem foi baleado e preso, segundo autoridades; autoridades investigam motivação do agressor.

VIOLÊNCIA

PM da Bahia diz que advogado influenciador preso por agredir companheira nunca atuou como policial. Expulsão se deu durante o curso de formação de soldado, segundo a corporação, por uma denúncia de agressão e por ter sido flagrado usando ‘meios irregulares para responder avaliação’.

CATOLICISMO

Papa Francisco beatifica padre assassinado no Brasil. O italiano Nazareno Lanciotti morreu em Mato Grosso, onde denunciava crimes locais.

CINEMA

‘Ainda Estou Aqui’ chega ao mercado chinês em mostra e junto de visita de Lula. Filme brasileiro terá sessão lotada no festival de Pequim e, em seguida, entra em cartaz em cinemas de todo o país no dia 16.

*folhapress