Manchetes dos principais jornais nacionais nesta quinta-feira

Folha de S.Paulo

Superávit de R$ 4 bi em Itaipu dá margem para reduzir conta de luz

O Estado de S. Paulo

Brasil fica em último lugar em competitividade industrial

O Globo (RJ)

Próximo governo não terá recursos para cumprir pisos de Saúde e Educação

Zero Hora (RS)

Brasil diminui em 70% as áreas atingidas por queimadas ao primeiro semestre

O Dia (RJ)

Veja o que funciona durante o feriadão no estado do Rio

Correio Braziliense

PF recebe 1,5 mil denúncias diárias de conteúdo abusivo contra crianças

Estado de Minas

Águas de abril

Folha de Pernambuco

Recife lança versão digital da Caderneta da Criança

Jornal do Commercio (PE)

Governo Lula já admite fim do atual mandato com falta de R$ 10,9 bi para Saúde e Educação

A Tarde (BA)

Estudo denuncia uso de emojis e memes para propagar racismo

Correio do Povo (RS)

Descarte incorreto de lixo continua no novo sistema da Capital

Diário do Nordeste (CE)

Ordem de serviço do Campus Iracema assinada