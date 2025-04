Comediante Renato Aragão: “Não vou mais me calar”

Renato Aragão, 90, diz que virou “um idoso chorão”. Anda mais emotivo que o habitual, e os últimos dias foram especialmente difíceis. O humorista, que por anos teve que lidar com comentários pouco honrosos sobre sua personalidade fora do set, se viu diante de especulações sobre uma suposta relação conflituosa com a filha mais velha, Juliana, fruto de seu primeiro casamento.

Desta vez, além de ter sua saúde mental mais uma vez questionada, Renato foi acusado em um podcast de “esconder” Juliana. Ela é motorista de aplicativo, vive uma relação homoafetiva e usou suas redes para dizer que está em dificuldades financeiras. Renato nega que haja diferença de tratamento entre os filhos.

“Ela é minha filha tanto quanto o Paulinho, o Ricardo, o Renato Jr. e a Lívian. Nunca fiz diferença —nem pela escolha sexual dela, nem por ser adotiva. Filho é filho”, diz.

Ele também nega ser uma pessoa rude ou que maltratava funcionários, uma fama que diz insistirem em lhe atribuir. Diz que era profissional para engrenar toda uma equipe e que trabalhava em prol do sucesso de “Os Trapalhões”. O humorista conta que optou por não se manifestar publicamente sobre esses assuntos, mas agora já deu.

“Não vou mais me calar”, afirma, em entrevista exclusiva à Folha de S.Paulo. Ele respondeu às perguntas enviadas por WhatsApp e fez um vídeo para comprovar que era ele mesmo quem estava falando —segundo ele, coube à sua assessora e à mulher, Lilian, o trabalho de digitar as respostas.

*

PERGUNTA – Como o senhor recebeu as críticas à forma como trataria sua filha mais velha, Juliana, recentemente publicadas em sites e nas redes sociais?

RENATO ARAGÃO – A fama traz dois lados, com os quais eu sempre lidei. Sempre carreguei o “outro lado”, de forma discreta, com o meu humor, tentando poupar os meus filhos, minha mulher, valorizando o que tem valor, que é o meu fã, a história do meu trabalho, dos meus colegas, dos filmes e dos programas de TV que fizemos juntos, das conquistas que tivemos, do que construímos. Nunca quis dar valor ao que não merece porque não agrega nada nem à minha história nem ao dia a dia de ninguém. E aí sempre optei por me calar. Deixar a banda passar.

P – Por que resolveu se manifestar agora?

RA – De uns anos para cá está ficando difícil, sabe? Porque não só eu mas a minha família tem sofrido uma campanha orquestrada de difamação, que tem método, usa mentira e desinformação como armas, é mal intencionada. O que começou com “ele não gosta de ser chamado de Didi” agora mira nos meus filhos, sabe? E aí passamos a sofrer cada vez mais.

P – Quem passou a sofrer?

RA – Eu, meus filhos, minha esposa, as pessoas que trabalham comigo, os meus amigos, todos passamos a sofrer. Eu sempre preferi me calar, porque tenho mais motivos para agradecer do que para reclamar. Mas as pessoas estão repetindo mentiras que vêm de fontes maliciosas, com interesses específicos. Não vou mais me calar.

P – O que o senhor tem a dizer sobre os boatos referentes à sua saúde física e mental?

RA – A minha saúde física está ótima, embora a pandemia tenha me dado uma bordoada boa. Passei dois anos trancado em casa, o que me deixou bem isolado. Faço minhas caminhadas todos os dias, faço esteira, continuo trabalhando, escrevendo, estou com vários projetos em andamento, tenho comparecido a eventos, cuido das minhas plantinhas, vou a banco, shopping, supermercados (que eu amo), tenho vários cachorros e um monte de gatos.

P – O que mais o senhor gosta de fazer?

RA – Eu amo trabalhar, mas tenho outras paixões além do trabalho, como vôlei, futebol e cachorros. As pessoas adoram me matar na internet (risos). A bola da vez é a minha saúde. Veja, eu tenho 90 anos. Então não estou tão rápido quanto eu era. Mas o humor segue nas minhas veias sempre. Mas o tempo pesou. Ando emotivo demais e chorando muito.

Chorei no Huck, no Altas Horas, no Fantástico. Dizem que a idade traz isso, essa emotividade. Eu virei um idoso chorão. Participo das reuniões com a comunicação, gravo meus vídeos para as mídias sociais, que me divertem e amo fazer isso. Mas eu continuo com 90 anos, né?

P – O que o senhor tem a dizer sobre os rumores de que “esconderia” sua filha Juliana, que foi às redes pedir ajuda financeira?

RA – A Juliana é minha filha tanto quanto o Paulinho, o Ricardo, o Renato Jr e a Livian. Nunca fiz diferença nem pela escolha sexual dela nem por ser adotiva. Filho é filho. E sobre dinheiro, nunca tivemos problema nenhum quanto a isso. Toda vez que ela precisou, ela teve. Meus filhos são autônomos, trabalham como diretores e músicos e estamos sempre juntos mesmo eles tendo suas próprias vidas e famílias. Não escondo ninguém, minha família sempre foi pública, tá até no Google, mas eles são discretos e têm vida própria e particular.

P – A Juliana mora com o senhor?

RA – Ela sempre esteve com a mãe quando morou nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Ela adora dirigir e gosta de cães. Acabou indo trabalhar como Uber de pets e depois como Uber. Foi uma escolha dela e digna, como qualquer outro trabalho. Na vida temos que trabalhar com o que amamos. Eu não achei nada de mais. Hoje a Juliana não mora conosco, mas a filha dela mora. Está com 17 anos, indo fazer faculdade e tem uma relação incrível comigo.

P – E sobre a vaquinha para comprar remédios?

RA – Nunca ouvimos falar disso. Se fez, foi por alguma razão pessoal dela. Recebemos a informação junto com todos vocês e ficamos tão surpresos quanto todo mundo.

P – Por que volta e meia surgem rumores, especulações contra o senhor?

RA – Olha, eu acho que surgem rumores e especulações porque Os Trapalhões têm um universo de fãs espalhados pelo país. Nós fizemos parte do imaginário coletivo do país, então o Brasil tem carinho por nós. Nossos filmes (foram 50) foram das maiores bilheterias da história do país, a gente enchia os cinemas. Fizemos parte da vida, da infância e do dia a dia de várias gerações de pessoas. É óbvio que há muito interesse e gera cliques. Há interesse financeiro por trás de muitos dos boatos e da campanha de difamação. E aí cria um ciclo vicioso. Sempre deixei a banda passar, mas agora não mais. O ponto final está dado.

P – É um comentário recorrente que o senhor teria uma relação difícil com seus funcionários e que teria exigido ser chamado de “Seu Renato”, irritando-se quando o chamam de Didi.

RA – Sobre relação difícil com os meus colaboradores, vamos por partes. Nos filmes, meu papel era também de líder, não só de colega ator. O que muita gente não sabe: a RA sempre foi uma produtora que mobilizou dezenas de empregos (cerca de 100 por filme) na produção de dois longas ao ano. Isso exigia um esquema de trabalho de entrega e dedicação, meu e dos funcionários.

P – O senhor já foi apontado como uma pessoa rude e difícil de trabalhar.

RA – Não é da minha natureza ser uma pessoa rude ou áspera. Diferente do Didi, o Renato é um capricorniano que ama trabalhar. Minha paixão pelo trabalho foi o que fez a minha carreira ter tanto sucesso, porque eu me dediquei muito. Eu sempre tentei dar ouvido a todos, mas tinha que manter voz de comando porque era muita gente, em produções imensas. Eu era responsável pelos empregos de todas aquelas pessoas, pelo sustento da família de todo mundo. Olha o tamanho da responsabilidade. Não era só o Didi fazendo piada.

P – Como era o seu modo de trabalho?

RA – Eu fazia cinema com rigor, para entregar ao público muita qualidade. Fazíamos arte com dedicação. Nunca fui arrogante. Fui profissional. O que muita gente não sabe é que eu, Dedé, Mussum e Zacarias sempre desempenhamos papéis diferentes. Eles eram atores junto comigo, mas eu atuava, escrevia e produzia também. Eu propunha as histórias, escrevia e participava criativamente dos roteiros. Eu também financiava os filmes. Por isso, óbvio, minha participação financeira era diferente também. Mas essa lenda de que nos dávamos mal é só uma lenda.

P – Por que acredita existir um movimento orquestrado contra o senhor?

RA – Há uma campanha de difamação orquestrada, sim. Há uma série de ações sendo executadas com objetivos específicos. Há tempos há quem tente transformar grandes amigos em antagonistas meus. Eu e meus companheiros de trabalho fizemos tanta coisa juntos, foram tantos anos de trabalho que tirar algumas rusgas de contexto e transformar em inimizade não só é pecado, é um método para arrecadar dinheiro com clique.

P – Por quê?

RA – Imaginem isso: tentam pegar dois idosos que são amigos, irmãos, que se amam, como eu e Dedé, e colocar um contra o outro, em busca de clique. E tentam desenterrar desentendimentos de trabalho de 40, 50 anos atrás, como se tudo não fosse normal, coisa de dia a dia profissional mesmo. A gente trabalhava junto, brincava junto, era amigo, fazia piada, fazia tudo junto, e provavelmente se chateava um com o outro, como acontece com todo irmão e com todo amigo.

P – Como o senhor se sente hoje?

RA – Eu estou muito triste, mas também muito preocupado. Porque não sou só eu que sofro. A minha família sofre, meus filhos sofrem, minha mulher sofre, meus colaboradores são assediados e meus fãs, aqueles que me conhecem, sofrem também. Meus colegas antigos são assediados para falar mal de mim. Em busca de qualquer coisa que me desabone, qualquer coisinha, tudo que possa render alguns cliques a mais. Eu também fico indignado. Porque são mentiras que ficam sendo repetidas.

P – O que senhor gostaria que acontecesse?

RA – Que respeitassem a minha história, os meus 70 anos de carreira, os meus 90 anos de idade, o meu legado, mas principalmente a história dos Trapalhões, a nossa amizade. Que parassem de usar mentiras para desqualificar uma história linda de amor, alegria e amizade que marcou duas gerações inteiras. Que parassem de usar um amigo irmão contra outro. Que parassem de criar discórdia onde só há amor e gratidão. E que continuassem me chamando de Didi. Só isso que eu queria.

*ANA CORA LIMA/folhapress