Transposição do Rio São Francisco será gerida pela iniciativa privada

Ainda este ano, o governo federal deverá leiloar uma Parceria Público-Privada (PPP) na qual a iniciativa privada ficará responsável pela operação, manutenção e investimentos estimados em US$ 2,76 bilhões no Projeto de Integração do rio São Francisco (Pif).

Conforme o jornal Valor Econômico, o plano foi apresentado dias atrás no evento ´PPP Américas´, promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O futuro sócio privado ficará com 50% da água bombeada nos eixos Leste e Norte da transposição.

*informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

