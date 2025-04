Saiba os fatos que repercutem pelo Brasil no começo desta semana

Brasileiros dizem reduzir compras de alimentos com inflação, Mario Vargas Llosa, vencedor do Nobel de Literatura, morre aos 89 anos e outras notícias para começar esta segunda-feira (14).

DATAFOLHA

Inflação faz 58% dos brasileiros reduzirem compras de alimentos, diz Datafolha. Para 54% dos entrevistados, governo Lula tem muita responsabilidade pela alta dos preços da comida; 8 em cada 10 adotam alguma mudança de hábito.

LIVROS

Morre Mario Vargas Llosa, que venceu o Prêmio Nobel de Literatura, aos 89 anos. Escritor construiu uma obra imensa, que conquistou leitores muito além da América Latina, e foi engajado politicamente.

POLÍTICA

Cirurgia em Bolsonaro para desobstrução intestinal dura 12 horas e termina sem intercorrências. Segundo hospital, procedimento desfez dobra do intestino delgado, sem intercorrências nem necessidade de transfusão de sangue.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Bolsonaristas ampliam adesões a anistia com teor de projeto no escuro. Deputados que apoiaram urgência dão declarações divergentes sobre abrangência da proposta; líder do PL afirma que debate será feito no plenário.

GOVERNO TARCÍSIO

Tarcísio enquadra aliados sobre 2026 após movimentos de Nunes, Kassab e André do Prado. Governador quer equipe e parceiros defendendo sua candidatura à reeleição e fim de rumores sobre tentar a Presidência.

SAÚDE

Brasil precisa cuidar de seus cuidadores, diz professora da USP. Nadya Araújo Guimarães defende ‘política de respiro’ para responsáveis por atenção a crianças e idosos.

GUERRA COMERCIAL

Trump volta a atacar China e indica que tarifa sobre computadores e smartphones será retomada. Secretário de Comércio dos EUA afirma que taxa, suspensa na sexta-feira (11), pode retornar em um mês.

EUROPA

Após mudança nas regras da Itália, saiba como obter cidadania dos principais países da Europa. Grau de exigências varia, mas em geral Alemanha, França e Reino Unido têm caminho mais difícil; Portugal e Espanha são mais acessíveis a brasileiros.

EQUADOR

Órgão eleitoral declara vitória de Noboa no Equador, e oposição fala em fraude. Presidente consegue vantagem confortável em relação a opositora, diferentemente do que ocorreu no 1º turno.

CELEBRIDADES

Katy Perry e noiva de dono da Amazon viajam ao espaço nesta semana. Blue Origin divulgou registro das astronautas convidadas, que vão embarcar em missão nesta segunda (14).

MEDICINA

Recebemos ameaças e ódio das redes, diz aluna de medicina que fez vídeo sobre jovem transplantada. Thaís Caldeira Soares Foffano afirma que seu nome tem sido relacionado a conteúdo pornográfico.

BICHOS

Jacarés perdidos em área de expansão imobiliária no Rio de Janeiro são monitorados em projeto ambiental. Animais vivem perto de condomínios e escapam para ambientes urbanos; poluição causa desequilíbrio entre machos e fêmeas e ameaça reprodução, diz biólogo.

JUSTIÇA

Criminosos são presos ao invadir órgão da OAB de SP após quebrar parede. Câmera de segurança registrou o momento em que os homens entram no auditório do prédio; vigia ouviu barulho de marreta e acionou a PM.

SAÚDE

Cannabis medicinal ajuda no tratamento da doença de Parkinson, mas pesquisas ainda são restritas. Estudos com pacientes apontam que uso da substância contribui para reduzir quadros de tremor e ansiedade.