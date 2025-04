Hugo Motta: Estados também querem aderir à renegociação de dívidas

Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara Federal, disse que pedirá ao relator da PEC (emenda constitucional) dos municípios, Baleia Rossi (MDB-SP), que converse com o presidente do Consórcio Nordeste, o governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), sobre a posição dos governadores nordestinos em relação à proposta.

A PEC dos municípios é uma demanda dos prefeitos para o reparcelamento de dívidas previdenciárias e, de acordo com o presidente da Câmara, desperta o interesse dos governadores, segundo o ´Estadão´.

“Os Estados querem, também, debater a possibilidade de estarem dentro dessa renegociação”, afirmou Motta em entrevista à TV Câmara.

*informações repercutidas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Artimatéa Souza.

