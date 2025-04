Gasto do Brasil com a justiça é o 2º maior do mundo

O gasto do poder público do Brasil com tribunais de Justiça, incluindo pagamento de remunerações, é o segundo maior entre 50 países analisados pelo Tesouro Nacional.

A despesa, de acordo com relatório do Tesouro, divulgado pelo jornal O Globo, é quatro vezes maior do que a média mundial.

O comparativo reúne dados de 2022, o mais recente para os países analisados, inclui despesas do Ministério Público e considera União, Estados e municípios.

Naquele ano, os gastos do Brasil atingiram 1,33% do Produto Interno Bruto (PIB).

A média mundial foi de 0,3%.

*noticia da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Artimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta segunda-feira, acesse aqui