Bolsonaro já está em hospital de Brasília, onde deve passar por cirurgia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou ao hospital DF Star, em Brasília, às 21h56 deste sábado (12) depois de passar a maior parte do dia internado em Natal (RN). Ele deverá ser submetido a uma cirurgia para tratar uma nova obstrução intestinal neste domingo (13).

O ex-presidente chegou ao hospital na capital federal acompanhado pelo senador Rogério Marinho (PL-RN), que o acompanhava em Natal. Oito apoiadores aguardavam na porta da unidade, rezando e cantando músicas religiosas. Receberam um aceno do político, que chegou sentado na ambulância e entrou no prédio do DF Star.

Bolsonaro é internado mais de seis anos após a facada que levou na barriga durante a campanha eleitoral de 2018. A estocada atingiu o intestino do político. Na época, Bolsonaro foi operado no dia do atentado, em Juiz de Fora (MG). Ao longo dos anos seguintes, passou por mais quatro procedimentos no abdômen.

Bolsonaro chegou ao hospital na sexta-feira (11) na capital do Rio Grande do Norte. Ele estava no interior do estado para um evento do PL, seu partido. Mais cedo neste sábado, o ex-presidente disse no X, antigo Twitter, que foi “internado às pressas” com “dores intensas e uma forte distensão abdominal”.

Ele também afirmou, na mesma postagem, que talvez não tenha percebido na hora a gravidade do caso. “O doutor Claudio Birolini me explicou que esse foi o quadro mais grave desde o atentado que quase me tirou a vida”, escreveu o ex-presidente. “Após minha transferência, provavelmente passarei por uma nova cirurgia”, declarou.

O ex-presidente viajou de Natal a Brasília em um avião com equipamentos de UTI. A decolagem foi aproximadamente às 18h50. Ele deixou o hospital andando e acenou a apoiadores. Apesar disso, tinha um pequeno tubo preso a seu nariz e dois homens seguravam sua camisa pelas costas.

A transferência para Brasília foi uma decisão de Michelle Bolsonaro, mulher do ex-presidente. Aliados defendiam que ele fosse para São Paulo, e o próprio Bolsonaro mencionou essa possibilidade em redes sociais.

O ex-presidente deverá passar os próximos dias acompanhado de Michelle e de Flávio Bolsonaro, seu filho senador. Ambos moram em Brasília. Aliados preveem ter pouco acesso ao político no período.

Se os médicos decidirem operar o ex-presidente, a cirurgia deverá ser realizada por Birolini, que acompanhou o caso também em Natal. Ele é médico do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e especialista em reconstrução abdominal. Antes, o profissional responsável pelo tratamento das sequelas da facada era Antonio Luiz Macedo, também de São Paulo.

O Hospital Rio Grande, onde Bolsonaro estava internado em Natal antes da transferência, afirmou em boletim médico divulgado às 11h deste sábado que o ex-presidente tinha um quadro estável.

“O paciente teve uma noite tranquila, com mais de oito horas de sono”, afirmou a nota. Segundo o hospital, Bolsonaro respirava bem e recebia hidratação venosa e nutrição parenteral técnica usada quando o paciente está com o trato gastrointestinal debilitado.

“[Bolsonaro] apresenta excelente estado de humor, redução do quadro de distensão abdominal e permanece sem necessidade de analgesia. Todos os sinais vitais e exames complementares mantém-se dentro da normalidade, sem intercorrências clínicas até o presente momento”, afirmou o boletim médico das 11h.

