Manchetes dos principais jornais nacionais nesta sexta-feira

Folha de S.Paulo

Tarcísio mantém avaliação positiva, mas reprovação dobra, aponta Datafolha

O Estado de S. Paulo

Peso de tarifas assombra Bolsas; taxa da China chegará a 145%

Valor Econômico (SP)

Escalada na guerra comercial entre EUA e China volta a derrubar mercados globais

O Globo (RJ)

Tarifaço já afeta empresas, Bolsas caem, e Trump vê ‘custo de transição’

O Dia (RJ)

APÓS DEZ ANOS

Governo do Rio vai retomar as obras do metrô da Gávea

Correio Braziliense

Bombas para conter avanço de indígenas

Estado de Minas

Alívio no bolso

Zero Hora (RS)

Capital registra vacinação abaixo da meta há quatro anos

Diário de Pernambuco

Guarda municipal do Recife será armada gradualmente

Jornal do Commercio (PE)

Recife prioriza local com risco de alagamento e morro na Ação Inverno

A Tarde (BA)

Semana Santa mantém turismo aquecido na Bahia

Diário do Nordeste (CE)

Evandro lançará ‘Pacto pela Segurança Cidadã’